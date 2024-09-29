الدورى الإنجليزي.. سام مرسي يشارك في تعادل إبسويتش تاون أمام أستون فيلا

انتهى لقاء فريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه المصرى سام مرسى لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره أستون فيلا، بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.



أحرز رباعية اللقاء اللاعب ليام ديلاب فى الدقيقتين الـ 8 و72 لصالح فريق إبسويتش تاون، بينما جاء هدفا استون فيلا عن طريق مورجان روجيرس وأولي واتكينز فى الدقيقتين الـ 15 و 32 من عمر اللقاء.



وشارك المصرى سام مرسى فى تعادل فريقه أمام استون فيلا منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة الـ 90 ليخرج بديلا ويشارك جورج هيرست بدلا منه.

