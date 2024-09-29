رغم الخسارة أمام الزمالك.. العميد يضم لاعبي الأهلي للمعسكر المقبل

قرر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضم لاعبي الاهلي الذي يعتمد عليهم بشكل اساسي في معسكرات المنتخب علي الرغم من الاخفاق في مباراته امام الزمالك.

واستقر العميد علي ضم جميع لاعبي الاهلي لأنهم الاكثر خبرة ومشاركة في المحافل والبطولات الدولية، وانه يري ان مباريات القطبين دائما يحدث بها مفاجآت، وان ذلك لا يقلل من اي لاعب في الفريقين.

ومن المقرر ان يعلن العميد قائمته للمعسكر المقبل مطلع الاسبوع المقبل استعدادا لخوض مباريات الجولتين الثالثة والرابعة امام منتخب موريتانيا.