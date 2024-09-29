مناقشة 9 شكاوى في لقاء المواطنين في كفر الشيخ

ناقش، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، 9 شكاوى في لقاء المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، الذى عقد بمكتبه بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية.

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وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها شكوى مقدمة من المواطن (س.ل) مقيم بمدينة مسير، بشأن صرف المقررات التموينية، والشكوى المقدمة من المواطن (ص.م) المقيم بمركز كفرالشيخ، والذي يتضرر من عدم استلام وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، والشكوى المقدمة من المواطن (أ.م) مقيم بمركز كفرالشيخ، بشأن توقف طلمبة رصيف لبيع السولار، والشكوى المقدمة من المواطن (أ.س) المقيم بمركز الحامول، والشكوى المقدمة من المواطن (م.أ) مقيم بمدينة مسير، متضرر من الأكشاك المتواجدة على جانبي الطريق بمدينة مسير، حيث أفادت مدينة مسير أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأكشاك وجاري التنسيق مع الجهات المعنية تطبيقًا للقانون.

وحول الشكوي المقدمة من المواطن (ا.م)، بشأن المعاش الخاص به، والشكوى المقدمة من المواطن (م.ن) مقيم بمدينة كفرالشيخ، بشأن طلب إقامة كشك، فضلًا عن مناقشة عدد من الشكاوي وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

‏‎وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر: أن محافظ كفرالشيخ، كلف باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية.

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