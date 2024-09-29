الدورى الإيطالى.. لاتسيو يحرم تورينو من القمة

فاز فريق لاتسيو على نظيره تورينو، بثلاثة اهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية لاتسيو اللاعب ماتيو جندوزي فى الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب بولايي ديا فى الدقيقة الـ 60، وفى الدقيقة الـ 89 سجل تيجاني نوسلين الهدف الثالث، بينما جاء هدفى تورينو عن طريق اللاعب تشي آدمز فى الدقيقة الـ 67، والهدف الثانى سجله اللاعب ساوول كوكو فى الدقيقة الـ 91 من عمر المباراة.

هذه الهزيمة حرمت فريق تورينو، من أعتلاء قمة ترتيب الدورى الايطالى، بعد ان تجمد رصيده عند النقطة 11 فى المركز الرابع، بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر.

فيما ارتفع رصيد لاتسيو، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم مقابل خسارتين وتعادل وحيد، إلى 10 نقاط في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.