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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب المقبل

محمد صلاح
محمد صلاح
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تقرر انضمام محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول لصفوف معسكر المنتخب المقبل يوم 7 أكتوبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 2025.
ومن المقرر ان ينطلق معسكر المنتخب يوم 6 أكتوبر المقبل وسينضم صلاح مبكرا عن كل معسكر بسبب عدم ارتباط فريقه بمباريات في الدوري الانجليزي .
كما من المقرر ان يعلن العميد عن قائمة المنتخب لمعسكر اكتوبر مطلع الاسبوع المقبل.

محمد صلاح موعد انضمامه لمعسكر المنتخب