تعرف على موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب المقبل

تقرر انضمام محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول لصفوف معسكر المنتخب المقبل يوم 7 أكتوبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 2025.

ومن المقرر ان ينطلق معسكر المنتخب يوم 6 أكتوبر المقبل وسينضم صلاح مبكرا عن كل معسكر بسبب عدم ارتباط فريقه بمباريات في الدوري الانجليزي .

كما من المقرر ان يعلن العميد عن قائمة المنتخب لمعسكر اكتوبر مطلع الاسبوع المقبل.