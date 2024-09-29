الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة المختلفة بعد أن فقد أمس ما بين 10 إلى 15 جنيها في الجرام الواحد بمعظم المشغولات الذهبية

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2646 دولارا للبيع و 2648 دولارا للشراء والجنيه الذهب نحو 28.6 ألف جنيه للبيع و28.76 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 3064 جنيها للبيع و3081 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4085 جنيها للبيع و4108 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 3575 جنيها للبيع و3595 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2390 جنيها للبيع و3403 جنيهات للشراء.