ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد سعر الذهب في مصر استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، داخل محلات الصاغة المختلفة بعد أن فقد أمس ما بين 10 إلى 15 جنيها في الجرام الواحد بمعظم المشغولات الذهبية

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2646 دولارا للبيع و 2648 دولارا للشراء والجنيه الذهب نحو 28.6 ألف جنيه للبيع و28.76 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 3064 جنيها للبيع و3081 جنيها للشراء وعيار 24 نحو 4085 جنيها للبيع و4108 جنيهات للشراء.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو  3575 جنيها للبيع و3595 جنيها للشراء وعيار 14 نحو  2390 جنيها للبيع و3403 جنيهات للشراء.

عيار 21 سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14