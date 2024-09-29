العميد يجتمع بمسؤولي الجبلاية ويطالب بالمشاركة في كأس العرب

اجتمع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع مسؤولي اتحاد الكرة لمناقشة الترتيبات اللازمة لمعسكر اكتوبر المقبل، استعدادا لخوض منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

وطلب العميد من اتحاد الكرة عدة طلبات خاصة بالمعسكر المقبل، بالاضافة الي الموافقة على المشاركة في بطولة كأس العرب حال إقامتها.

ومن المقرر ان يعلن العميد مطلع الأسبوع المقبل عن قائمة اللاعبين المقرر ان يخوض بها معسكر اكتوبر المقبل.

