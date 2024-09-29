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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فيديو.. إسرائيل تشن غارات عنيفة على ميناء الحديدة في اليمن

ميناء الحديدة
ميناء الحديدة
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شنت مقاتلات إسرائيلية مساء اليوم غارات عنيفة على ميناء الحديدة اليمني، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وذلك ردًا على هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة استهدفت الأراضي الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات تأتي في إطار ردع ميليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر عبرية أن إسرائيل استهدفت محطة للطاقة وميناء الحديدة، بالإضافة إلى خزانات نفط بميناء رأس عيسى في الحديدة، ردًا على الهجمات الحوثية الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الغارات تجاوز العشرة.

وأعلنت إسرائيل أن الهجوم على اليمن رسالة إيران بأنها قادرة على استهداف عمقها.

من جانبها، أعلنت مليشيا الحوثي، الأحد، أنها ستخوض معركة طويلة مع إسرائيل "لا مجال فيها للتراجع".

وقال نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة دفاع الحوثيين (غير معترف بها دوليًا) عبدالله بن عامر: "الجيش الإسرائيلي يقول إن وقت اليمن سيأتي، واليمنيون يقولون لن ننتظر حتى يحين ذلك الوقت".

وأضاف المسؤول الحوثي: "بإذن الله تعالى ستكون الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة انتصارات لا انتكاسات، وإنها معركة طويلة (ضد إسرائيل) لا مجال فيها للتراجع أو التردد".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن الجيش الإسرائيلي قوله السبت إن "وقت الحوثيين سيأتي، لكن التركيز، الآن، على مواصلة الهجوم على حزب الله".

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