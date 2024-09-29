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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام حسن ينهي قائمة معسكر أكتوبر والإعلان الأسبوع المقبل

حسام حسن
حسام حسن
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استقر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، علي قائمته بنسبة كبيرة استعدادا لخوض منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.
وقرر العميد استبعاد الثنائي محمد الننى وأحمد حجازى من قائمة الفراعنة لمباراتى موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
ومن المقرر ان يعلن العميد مطلع الأسبوع المقبل عن قائمة اللاعبين المقرر ان يخوض بها معسكر اكتوبر المقبل.

التوأم حسام حسن قائمة معسكر اكتوبر