الدوري الإسباني.. سيلتا فيجو يخطف التعادل من جيرونا بهدف لكل فريق

انتهى لقاء فريق جيرونا، الذى يحل ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء اللاعب يانجل هيريرا فى الدقيقة الـ 38 لصالح فريق جيرونا، بينما جاء التعادل لسيلتا فيجو عن طريق اللاعب اياغو اسباس فى الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح رصيد جيرونا 9 نقاط فى المركز الـ 12، بينما يقع فريق سيلتا فيجو فى المركز التاسع برصيد 10 نقاط.