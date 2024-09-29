مدير التأمين الصحي ببني سويف يتابع تنفيذ مبادرات مكافحة فيروس "سي"

قام الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برفقة الدكتورة حنان خلف، مدير الشؤون الطبية، بجولة تفقدية لعدد من المدارس في المحافظة، اليوم، لمتابعة سير العمل في تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة للطلاب، والتي تستهدف أكثر من 583 ألف طالبًا وطالبة.

تأتي هذه الجولات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار الحرص على تقديم خدمات صحية متميزة للطلاب وضمان نجاح المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة الأجيال الجديدة.

وشملت الجولة متابعة مبادرة مكافحة فيروس "سي"، التي تستهدف طلاب الصف الأول الإعدادي، وتهدف المبادرة إلى إجراء فحوصات شاملة للكشف عن فيروس "سي" بين الطلاب، ويستهدف البرنامج 83,561 طالبًا وطالبة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن نسبة الحضور والتجاوب مع المبادرة كانت مرتفعة، مما يعكس الوعي المتزايد بأهمية الفحص المبكر للحفاظ على صحة الطلاب.

كما شملت الجولة أيضًا متابعة مبادرة مكافحة فيروس "سي" لطلاب المرحلة الابتدائية، التي تستهدف نحو 500,000 طالب في مدارس المحافظة، وتهدف هذه المبادرة إلى الكشف المبكر عن الأمراض والفيروسات بين الطلاب في سن مبكرة، مما يسهم في الحد من انتشار الفيروسات والحفاظ على بيئة مدرسية صحية وآمنة.

وأشارت الدكتورة حنان خلف، إلى أن جميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرات مجهزة بأحدث المعدات والأدوات لضمان دقة وسلامة الفحوصات، موضحة أن المتابعة الدورية للمبادرات تأتي ضمن جهود التأمين الصحي لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لطلاب المدارس في كافة أنحاء المحافظة.

تأتي هذه المبادرات ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان صحة المواطنين والوقاية من الأمراض الوبائية، وخاصة بين الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.