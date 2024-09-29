حبس شخصين وسيدة في سرقة مواطن وحيازة سلاح أبيض وفرد خرطوش

قررت نيابة الساحل حبس شخصين وسيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة هاتف محمول، وفيزات كارت ومبلغ مالى، من أحد المواطنين رغمًا عنه عقب تهديده، وحيازة فرد خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد سرقته بالإكراه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عنصرين إجراميين، وسيدة بدائرة قسم شرطة الساحل وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة هاتف محمول، وفيزات كارت ومبلغ مالى من أحد المواطنين رغمًا عنه عقب تهديده وعثربحوزتهم فرد خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، فضلًا عن هاتفين محمولين، وجزء من المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.