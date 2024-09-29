قمة البريميرليج.. تعرف على تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، فى قمة البريميرليج، ضمن منافسات الاسبوع الـ 6 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، ديستيني أودوجي.

خط الوسط: رودريغو بيتانكور، جيمس ماديسون، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: دومينيك سولانكي، تيمو فيرنر، ديان كولوسيفسكي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بنفس رصيد الشياطين الحمر.