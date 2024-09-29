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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة البريميرليج.. تعرف على تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد

توتنهام
توتنهام
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أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، فى قمة البريميرليج، ضمن منافسات الاسبوع الـ 6 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:
حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو.
خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، ديستيني أودوجي.
خط الوسط: رودريغو بيتانكور، جيمس ماديسون، بيرنان جونسون.
خط الهجوم: دومينيك سولانكي، تيمو فيرنر، ديان كولوسيفسكي.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بنفس رصيد الشياطين الحمر.

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