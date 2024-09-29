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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل في حيازة مواد مخدرة بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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امرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل متهم بحيازة كمية من الأقراص والمواد المخدرة  تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه تقريبا 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد العناصر الإجرامية  مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بتصنيع وترويج المواد المخدرة متخداً من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسي" كمية من المواد المخدرة المتنوعة – الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إجراء التحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة