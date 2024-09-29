حبس عاطل في حيازة مواد مخدرة بمدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل متهم بحيازة كمية من الأقراص والمواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه تقريبا 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد العناصر الإجرامية مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بتصنيع وترويج المواد المخدرة متخداً من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسي" كمية من المواد المخدرة المتنوعة – الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في التصنيع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.