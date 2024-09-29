حبس عاطلين في سرقة الدراجات النارية بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة الدراجات النارية بمنطقة مدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخصين بسرقة الدراجات النارية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين- لأحدهما معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، واعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.