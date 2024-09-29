زي النهارده.. إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية

تمر علينا اليوم الأحد الموافق 29 شهر سبتمبر، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام 1908 انعقد المؤتمر الدولي لحماية العمل» والذي كان بمدينة لوسرن بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال تحت عمر 14 سنة.

و عام 1911 - إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.

وفي عام 1918 - استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى.

وعام 1923 - بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.

وفي عام 1939 - استسلام بولندا أمام الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية.

وعام 1940 - وقوع مجزرة «بابي يار» بأوكرانيا والتي استمرت ليومين.

وعام 1960 - الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يفسد اجتماعًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما انفجر غاضبًا عدة مرات وقام بالضرب على الطاولة بكلتا يديه عدة مرات.

وفى عام 1962 - أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.

وفي عام 1969 - تأسيس أسرة الأدباء والكتاب في البحرين.

وعام 1971 - سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.

وفى عام1988 -محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا بأحقية مصر في طابا.

منح جائزة نوبل للسلام إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وإقلاع المكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة رأس كانافيرال بفلوريدا محملة بخمس رواد فضاء بمهمة دامت 4 أيام.

وفى عام 2002 - انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة في بوسان، كوريا الجنوبية، بمشاركة 44 دولة.

وعام 2015 -حركة طالبان تُسيطر على مدينة قندوز عاصمة ولاية قندوز في شمال أفغانستان.

وكالة «ناسا» الأمريكية تؤكد وجود «سائل الحياة» (الماء) تحت السطح المتجمد لكوكب المريخ.

وعام 2018 - زلزال يضرب جزيرة سولاوسي في إندونيسيا بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ويتسبب بموجة تسونامي تودي بحياة 830 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

وفى عام 2020 تولب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت ،وذلك عقب تولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.