قمة البريميرليج.. تتشكيل هجومي لمانشستر يونايتد أمام توتنهام

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، فى قمة البريميرليج، ضمن منافسات الاسبوع الـ 6 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر يوناتيد، كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتيس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوغارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، ماركوس راشفورد، جوشوا زيركزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بنفس رصيد الشياطين الحمر.