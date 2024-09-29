أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، فى قمة البريميرليج، ضمن منافسات الاسبوع الـ 6 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق مانشستر يوناتيد، كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتيس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، ديوغو دالوت.
خط الوسط: مانويل أوغارتي، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: أليخاندرو غارناتشو، ماركوس راشفورد، جوشوا زيركزي.
ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر بنفس رصيد الشياطين الحمر.
البوابة سبورت
قمة البريميرليج.. تتشكيل هجومي لمانشستر يونايتد أمام توتنهام
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أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، فى قمة البريميرليج، ضمن منافسات الاسبوع الـ 6 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، فى قمة البريميرليج، ضمن منافسات الاسبوع الـ 6 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز.