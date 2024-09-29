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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزي

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أعرب جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيب الامين العام  بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت الي حل أزمة مصرف ليبيا المركزي والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد. 

كما أعرب المتحدث عن تطلع الامين العام الي أن يساهم ذلك التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة عامة.

وأكد المتحدث الرسمى ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكداً التزام الجامعة  بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها

 

الجامعة العربية أزمة المصرف المركزى الليبية