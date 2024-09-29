السلطات الباكستانية تعلن عن تزايد حالات الإصابة بحمى الضنك في مدينة روالبندي

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية اليوم الأحد عن تزايد حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في مدينة روالبندى بإقليم البنجاب، حيث تم تسجيل 61 حالة إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت قناة (إيه آر واى نيوز) الإخبارية الباكستانية عن السلطات قولها إن إجمالي عدد حالات الإصابة بحمى الضنك حتى الآن ارتفع إلى 1172 حالة، وأنه تم تسجيل 5 حالات وفيات حتى الآن.

وذكر مسئولون مختصون أنه يجري علاج أكثر من 200 مريض في ثلاث مستشفيات حكومية، وأن أصحاب حالات الإصابة الجديدة جاءوا من مناطق مختلفة من بينها مناطق تشاك جلال الدين وجوليستان كولوني وخانا داك وذوكى جلال وذوكى مانجتال وبيرواذاى مور وتاخات بارى وغيرها.

وأشاروا إلى أن فريقا من خبراء الرعاية الصحية وصل إلى روالبندي بناءً على تعليمات من رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز من أجل معالجة هذا الموقف المتصاعد، وأن أعضاء الفريق يقومون بتفقد الوضع في العديد من المناطق لتقييم مستوى الأداء خلال حملة مكافحة المرض.

وأفادت القناة الباكستانية بأن مستشار رئيسة وزراء الإقليم للشئون الصحية الميجور جنرال متقاعد أزهر محمود كاياني حذر بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإدارات التي لا تتعاون في حملة مكافحة حمى الضنك..مؤكدا ضرورة تكثيف هذه الحملة للحيلولة دون تفشى المرض.

يذكر أن حمى الضنك هي مرض يُنقل بواسطة البعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم.. أما حمى الضنك الخفيفة تتصاعد وتتسبب في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا.. ويمكن أن يؤدي أحد أشكالها إلى حدوث نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم وأن ذلك قد يؤدى إلى الوفاة.