رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الاقتصاد المنزلي

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم، بتفقد سير العملية التعليمية بكلية الاقتصاد المنزلي في أول أيام العام الدراسي الجديد رافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب النعسان عميد الكلية، ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكلية .

واطمأن الدكتور أحمد القاصد علي تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزام الطلاب بحضور المحاضرات والتواجد بقاعات التدربس فى أول أيام العام الدراسي الجديد ، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والإبداع.

كما رحب " القاصد " بالطلاب الجدد وطلاب الفرق المختلفة، مقدماً لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتفوق، وحثهم علي المشاركة والاستفادة من جميع الأنشطة الطلابية التي توفرها الجامعة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في بناء شخصيتهم .

كما حرص رئيس الجامعة علي افتتاح معرض الطلاب الفني والذي يضم أعمالا فنية وانتاجية مختلفة وأفكار مشروعات صغيرة منخفضة التكاليف من أقسام الكلية الأربعة إلي جانب المعرض الخيري الذي سيتم تخصيص دخله لمساعدة الطلاب الغير قادرين على سداد المصروفات الدراسية.