7 خطوات للحصول على رخصة بناء بعد إلغاء اشتراطات 2021 |شاهد

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 05:39 م

بعد إلغاء اشتراطات البناء لعام 2021، أصبح الحصول على رخصة المباني أكثر يسرًا عبر سبع خطوات منظمة.

7 خطوات للحصول على رخصة بناء بعد إلغاء اشتراطات 2021

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التعاقد مرفقًا بالمستندات التي تثبت ملكية الأرض في الحالات التي تتطلب ذلك.

كما يتعين تقديم وثيقة تأمين، فيما يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة ملف الترخيص لمطابقة الرسومات الهندسية مع ضوابط البناء المعمول بها.

عقب ذلك، يتم تسليم نسخة من التعاقدات مع المهندس والمقاول للمركز، ثم يتم فحص الملف من لجنة متخصصة بالوحدة المحلية، والتي تقوم بتحديد الرسوم المطلوبة.

بمجرد سداد الرسوم، يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة من الدفع، معتمدًا من رئيس الوحدة المحلية.

تستغرق مدة إصدار الترخيص عادة 26 يومًا، وقد تمتد إلى 40 يومًا في بعض الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين.

هذا التعديل يأتي في إطار تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين في قطاع البناء.

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