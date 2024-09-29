الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت لمواجهة سانت أيتيان

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه "البلدوزر" المصري مصطفى محمد، لاعب لمنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره سانت إيتيان، وذلك بعد قليل على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الأسبوع الـ 6 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وجاء تشكيل فريق نانت، كالتالى:

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: كوكو – كاستيلو – زيزي – كوزا

خط الوسط: تشرفيلا – ليبينانت – دوجلاس

خط الهجوم: توماس – أبليني – سيمون

وتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت خلال مواجهة سانت إيتيان.

ويحتل فريق نانت المركز السابع برصيد 8 نقاط، بينما يقع سانت إيتيان فى المركز الـ 17 برصيد ثلاث نقاط.