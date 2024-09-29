وزارة الصحة اللبنانية تشجب استشهاد 14 مسعفًا خلال يومين في غارات إسرائيلية

أصدرت وزارة الصحة العامة اللبنانية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه تكرار اعتداءات العدو الإسرائيلي على المسعفين والمراكز الصحية، مُشيرة إلى استشهاد 14 مسعفًا خلال يومين فقط، وفقا لـ الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وذكر البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي" زادت من اعتداءاتها في الأيام الأخيرة، بدءًا من استشهاد مسعفين خلال استهداف مركز ومستوصف الدفاع المدني في كل من بلدتي الطيبة وديرسريان في الجنوب.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال أحدث أضرارًا كبيرة في مستشفى المرتضى في بعلبك ليل الأمس، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة مُؤقتًا.

وتابع البيان أن الاحتلال استهدف اليوم محيط مركز اللإسعاف في طيردبا وحومين الفوقا في الجنوب، مما أدى إلى استشهاد عدد من المسعفين.

ووصفت وزارة الصحة العمل الإسرائيلي بأنه "مسلسل اعتداءات " ضرب بعرض الحائط القوانين الأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين.

وشدد البيان على أن المسعفين لا يشاركون في الأعمال الحربية، بل ينقلون الشهداء لتشييعهم إلى مثواهم الأخير ويضمدون إصابات الجرحى.

وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" تريد أن تسيل الدماء دون توقف، متسائلًا "أين المجتمع الدولي ومسؤوليته في وضع حد لهذه الإبادة المتفاقمة؟"