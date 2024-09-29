محافظ الشرقية يترأس إجتماع المجلس التنفيذي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بمجهودات الجهات المشاركة في تنظيم احتفالية المحافظة بعيدها القومي والتي أقيمت بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق وخرجت بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، للمحافظة ، والعقيد شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

كما قدم محافظ الشرقية الشكر لنائبي المحافظ والسكرتير العام والمساعد ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات والجهات القائمة علي تنظيم احتفالية المحافظة بعيدها القومي ومهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 والذي اقامته المحافظة بالتعاون مع الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية وتحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

أثنى المحافظ على دور الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية وجامعة الزقازيق ومديريتي الصحة والطب البيطري وإدارة الخدمات البيطرية التابعة للقوات المسلحة المصرية ومكتبة مصر العامة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومنطقة اثار الشرقية والاسعاف ورئيس مركز ومدينة بلبيس والعلاقات العامة والاعلام والبوابة الالكترونية والمتابعة الميدانية والسياحة ، موجهاً الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكذلك الصحفيين والإعلاميين لمشاركتهم المتميزة وتغطية فعاليات المهرجان بالشكل الذي يليق باسم المحافظة.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول من الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية وفريق عمل إدارة السياحة بالديوان العام لما لمسه المحافظ من حسن التنظيم الراقي لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 28 والذي يؤكد أن المحافظة قادرة علي تنظيم كافة الفعاليات المحلية واخراجها بالشكل اللائق والمشرف.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لمصرنا الغالية أن تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، داعياً ابناء المحافظة إلى الإعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.