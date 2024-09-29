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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية لحي ثالث وثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وقيام الوحدات المحلية بهد أوكار النباشين بجوار الصناديق.

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