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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يهنىء شي جينبينج بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الصين الشعبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وفي سياق أخر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

ووجه الرئيس السيسي التحية والتهنئة لأسر الطلاب والخريجين خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي