البابا تواضروس يشارك في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذي أقيم في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث تم تخريج طلبة كلية الشرطة نظام الـ 4 سنوات، والحاصلين على درجة الماچستير في القانون من خريجي الكلية من حملة ليسانس الحقوق، إلى جانب طالبات حاصلات على درجة الماچستير بعد حصولهن على درجتي الليسانس في الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية، وطلبة وطالبات من قسم الضباط المتخصصين حصلوا على دبلوم في إدارة الأزمات.

كما تم تخريج طلبة من رعايا الدول الإفريقية ضمن المنحة التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية.