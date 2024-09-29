ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فجر كل يوم للمخرج أمير يوسف يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

فجر كل يوم
فجر كل يوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم القصير فجر كل يوم للمخرج أمير يوسف للمشاركة ضمن فعاليات المهرجان في دورته السابعة (من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر) ضمن مسابقة الأفلام القصيرة

فجر كل يوم فيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج أمير يوسف، وإنتاج شركة CATS Films، وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات، حين يصطدم نبيل البالغ من العمر 8 سنوات بمعايير اجتماعية جديدة لا يستطيع فهم تأثيرها على صديقته المقربة.


ويشارك في بطولة الفيلم الطفلان كليوباترا سنفرو وسليم مصطفى، بالإضافة إلى مروة الصاوي وشذى محرم.

الفيلم من إنتاج نورا الخطيب، ويضم فريق العمل مدير التصوير إيفان وايدنكيلر، ومهندس الديكور عاصم علي، ومصممة الملابس نشوى معتوق، ومهندس صوت معتز القماري، ومصحح ألوان لوجان هايلين، والمؤلف الموسيقي سالم خطار، والمنتجة المساعدة حبيبة خضر.

أمير يوسف مخرج سينمائي مصري يعيش في سان فرانسيسكو، يستمد إلهامه من الثقافة المصرية وفي آخر أعماله يبحث في موضوعات الاغتراب والهوية خلال فترات الفوضى الاجتماعية، بينما يتعمق في موضوعات الازدواجية حيث تتعايش الأفكار والعواطف المتعارضة.

أحدث أفلامه القصيرة "فجر كل يوم" شارك حتى الآن في 13 مهرجان حول العالم، حيث حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان جالوي في أيرلندا وحاليًا يشارك في مهرجاني لندن والجونة السينمائي.

 بالإضافة إلى ذلك شاركت أفلامه السابقة في العديد من المهرجانات الدولية وفازت بالجوائز، من بينها مهرجان سلام دانس السينمائي ومهرجان رود آيلاند السينمائي الدولي.

مهرجان الجونة السينمائي فجر كل يوم أمير يوسف