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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يتفقد انتظام العملية التعليمية بكليتي الهندسة والتربية الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شارك الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا ، طلاب الجامعة اليوم، ثاني أيام الدراسة بكليتي التربية الرياضية والهندسة، بحضور الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور هانى سعيد عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

خلال جولته تابع الدكتور محمد حسين انتظام العملية التعليمية بالكليتين، والتزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد من اليوم الأول للدراسة، وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المستجدين والقدامى، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لطلاب الجامعة .

كما حرص القائم بأعمال رئيس الجامعة على مقابلة الطلاب في ثاني الأيام الدراسة بالعام الدراسي الجديد، مقدما التهنئة للطلاب، وحث جميع الطلاب على ضرورة الالتزام بجوانب العملية التعليمية، وحضور المحاضرات والتدريبات العملية، والمشاركة في الأنشطة الطلابية وجميع الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تنظمها الجامعة لدورها في تنمية شخصياتهم وتطوير مهاراتهم، مؤكداً أن الجامعة قد أعدت خطة للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد، تزامنا مع إطلاق المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان) التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته على كافة المستويات.

وخلال جولته بكلية الهندسة التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب الوافدين الملتحقين بالكلية، وحرص على استطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم، ومدى ملاءمتها لاحتياجاتهم للاستفادة والاستمتاع بتجربة الدراسة في جامعة طنطا.

التدريبات العملية أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد العام الدراسي الجدي العام الدراسي الجد