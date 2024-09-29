مياه مطروح: ندوة توعية لطلاب مدرسة السادات حول أهمية ترشيد الاستهلاك

نفذت الإدارة العامة للعلاقات العامة "إدارة التوعية" بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، أنشطة توعية لطلاب مدرسة السادات الابتدائية بمطروح بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة للتنمية البشرية".

حيث تم تنفيذ عدة أنشطة لطلاب المدرسة من "ندوة بطابور الصباح وندوات بالفصول ومسرح عرائس ونشاط أسرة المياه وقصة سلمي وورشة رسم" حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الأضرار الكبيرة التي يسببها الإسراف في استخدام المياه، والتي تتحملها الدولة، بالإضافة إلى الضغط الكبير على شبكات الصرف الصحي نتيجة سوء استخدام الصرف الصحي.

كما سعت الحملة إلى مكافحة بعض التصرفات السلبية التي تسيء للمحافظة، من خلال برنامج توعية مكثف يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وتقليل الهدر، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.