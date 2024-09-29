رئيس جامعة المنوفية يتفقد مدينة الأمل ويتابع جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

قام الدكتورأحمدالقاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، الأحد، بزيادة تفقدية لمدينة الأمل الجامعية للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال طلاب الجامعة للعام الدراسى الجديد ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة وسلامة الطلاب وتطبيق الإجراءات الإحترازية .

وأشارالدكتور أحمد القاصد إلي إن الجامعة اتخذت كل الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية التعليمية والخدمية من صيانة المدن الجامعية والمطابخ ، كما تفقد المخزون السلعي بالمدن، وقاعات الدرس وأكد علي توفير جميع سبل الرعاية للطلاب لضمان عام جامعي متميز للطلاب المغتربين ليشعروا انهم بين أسرهم.

وتابع رئيس الجامعة مراحل تقديم الطلاب للإقامة بالمدن واتباع الإجراءات المطلوبة للتقديم وفقا للقواعد المتبعة.

وأوضح القاصد، أن المدن الجامعية بالجامعة تضم ١٢ مبني بمدن شبين الكوم ومنوف واشمون وتستوعب ٣١٤٥ طالب وطالبة مؤكدا علي استعداد المدن الجامعية على اكمل وجه والعمل بكامل طاقتها لاستقبال وتسكين الطلبة وفقًا لجدول زمني محدد يبدأ من الأربعاء القادم.