بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية بتعليم بني سويف

ترأس هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية والتي تشمل (مُديرين ووكلاء إدارات التعليم ، ومُوجّهي عُموم وأُوُلّ ، ومُديرين ووكلاء مدارس) لتقييم واختيار أفضل العناصر المؤهلة ذوي المهارات والقدرات والمعارف اللازمة لمسايرة التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية وبما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

حيث أشار هاني عنتر وكيل الوزارة ، إلى متابعته لأعمال اللجنة المكلفة بتقييم واختيار قيادات الإدارة المدرسية والتوجيه بمديرية التربية والتعليم لإجراء المقابلات الشخصية لشغل تلك الوظائف ، والتي بدأت " اليوم الأحد" 29 سبتمبر 2024 وتستمر حتى الخميس 31 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن المقابلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة لخدمة المنظومة التعليمية واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري المنظومة التعليمية،مضيفاً أن اللجنة المشكلة لاختيار القيادات تمارس عملها وفق معايير المصداقية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية والتي تتم وفق استمارة لكل مرشح طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته.