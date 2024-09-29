ads
الأحد 29 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المنشاوي يعلن تسجيل طب أسيوط الأهلية بموقع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال بجامعة أسيوط الأهلية؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، حول نجاح كلية الطب في إنهاء إجراءات تسجيلها على موقع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي World Federation for Medical Education  والمعروف بــ “ WFME” .

 وهنأ الدكتور المنشاوي؛ القائمين على العملية التعليمية بكلية الطب، مؤكدًا على أهمية تلك الخطوة، والتي تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله الجامعات الأهلية؛ وهو تقديم خدمة تعليمية بمواصفات عالمية؛ تقوم على أساس المنافسة، وتسعى إلى تكوين شراكات دولية مع كبرى الهيئات، والجامعات العالمية المتقدمة في مختلف دول العالم؛ من أجل إعداد خريج متميز قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي، والدولي.

 ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب؛ إن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي “ WFME”، هو منظمة تسعى إلى تعليم ، وتدريب الأطباء في جميع أنحاء العالم، والهدف الرئيس لهذه المنظمة هو تعزيز جودة التعليم الطبي؛ للوصول إلى أعلى المعايير العلمية، والأخلاقية، مضيفاً أنه تم تكليف الدكتورة هبة عطية مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب بجامعة أسيوط؛ للقيام بتسجيل الكلية بالجامعة الأهلية على هذا الموقع؛ بما يسمح لخريجيها بإمكانية الالتحاق بامتحانات المعادلات الأجنبية، وخاصة ال USMLE  المعادلة الأمريكية، والمعادلة الكندية.
 

الاتحاد العالمى للتعليم الطبي الدكتور احمد المنشاوي العملية التعليمية جامعة أسيوط الأهلية