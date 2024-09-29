أكد الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الأحد، أن الجامعة واعدة وذات موقع متميز بمحافظة متميزة لا بد من استغلالها والانفتاح على الجامعات الدولية بتدشين برامج مميزة تجذب الطلاب الأجانب للالتحاق بها.

رئيس جامعة بورسعيد: تدشين برامج مميزة لجذب الطلاب الأجانب للالتحاق بالجامعة

وشدد، خلال جولته لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكليتي الصيدلة والعلوم، على حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتفوق والابتكار، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سنخرج خارج الصندوق وخارج أسوار الجامعة لفتح آفاق جديدة لبرامج جديدة غير تقليدية تنقل الجامعة للعالمية، مضيفا:"لهذا يجب أن نعمل على تطوير الجهاز الإداري وتدريبه والتعرف على مشاكله والعمل سويا على حلها بأسلوب علمي، وذلك من خلال رؤية واضحة المعالم للتطوير وفقا لمتطلبات سوق العمل".

وأشار إلى أهمية إنشاء مجلس استشاري بكل كلية يتعاون مع سوق العمل والخطط البحثية والتعرف على آراء ومشاكل الخريجين، مؤكداً على ضرورة التعاون الجاد بين كليتي العلوم والصيدلة للانطلاق من خلال تعاون برامجهم بعضهم البعض، كذلك إقامة ادارة للعلاقات الدولية بالجامعة فى كل كلية لتكون حلقة الوصل بيننا وبين الهيئات والجامعات الدولية، حيث أن الجامعة بها بنية تحتية ممتازة لا بد من حسن استغلالها والتي ستساعد على إقامة برامج دولية بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية.

وأوضح رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعة تسعى إلى تكوين كوادر علمية وإدارية كصف قيادي ثاني والتعرف على احتياجاتهم لضمان نجاحهم من خلال التدريب، مؤكدًا أن إدارة الجامعة وقيادتها تستمع إلى كافة المقترحات الجادة والاهتمام بها.