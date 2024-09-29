جلسة عاصفة بين الخطيب وسامي قمصان بعد خسارة السوبر الإفريقي

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة هامة خلال الساعات المقبلة مع سامي قمصان المدرب المساعد والقائم بأعمال مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويناقش الخطيب مع سامي قمصان أسباب تراجع أداء ومستوى الفريق في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك وطلب “بيبو” تقريرا مفصلا عن سبب خسارة لقب السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي والأزمات التي وقعت من بعض اللاعبين.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قررت توقيع عقوبة مالية على لاعبي الفريق بعد خسارة اللقب الافريقي أمام الغريم التقليدي الزمالك.

كما قررت إدارة الكرة ايضا توقيع عقوبة مالية مغلظة على اللاعب إمام عاشور بعد دخوله في أزمات كثيرة خلال مباراة قمة السوبر الإفريقي وتشتت تركيزه.