ڤاليو تتعاون مع شركتي شيب بلو وبيتابس مصر لتقسيط مدفوعات التجارة الإلكترونية

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركتي شيب بلو وبيتابس مصر بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال حلول المدفوعات لمشتريات التجارة الإلكترونية في مصر. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين العملاء من سداد مشترياتهم الإلكترونية التي تقوم شيب بلو بتوصيلها باستخدام رصيد حسابهم في ڤاليو عبر تطبيق myBlu الذي قامت شيب بلو بتطويره، حتى لو كان المتجر الإلكتروني الراسل خارج شبكة التجار المتعاقدين مع ڤاليو. كما ستقوم بيتابس مصر بموجب هذه الشراكة بتوفير تكنولوجيا معالجة المدفوعات الآمنة لإتاحة خاصية الدفع عند الاستلام عبر التطبيق.

من الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين تجار وعملاء منصات التجارة الإلكترونية بأحدث حلول الدفع الرقمية لدعم التحول إلى مجتمع غير نقدي. وتتيح هذه الشراكة لعملاء ڤاليو استخدام رصيدهم لدفع مشترياتهم على تطبيق myBlu. وتساهم هذه الشراكة في تبسيط عملية الدفع لدى عملاء تطبيق myBlu، حيث تحول طريقة الدفع النقدية التقليدية إلى نظام الدفع عند الاستلام ( “Payment-on-Delivery”, “PoD”). وتتضمن طرق الدفع المدعومة حالياً على تطبيق myBlu استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، أو رمز الاستجابة السريع (QR code) أو المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات التمويل من «ڤاليو».

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة ڤاليو، أن توقيع اتفاقية تعاون مع شركتي شيب بلو وبيتابس مصر يعد بمثابة خطوة هامة في استراتيجية الشركة المعنية بتوفير حلول مالية مرنة وميسرة للعملاء. وأضاف لطفي أن هذه الاتفاقية سوف تساهم في تعزيز قدرة الشركة على سد الفجوة بين الحلول التقليدية للدفع النقدي والمدفوعات الرقمية، لتوفير تجربة مالية سلسة وفعالة لجميع العملاء عبر تمكينهم من تقسيط مشترياتهم عند استلامها من خلال شركة شيب بلو. كما أشار لطفي إلى أن الشركة تلتزم بمواصلة الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر توقيع المزيد من الشراكات الاستراتيجية المماثلة لدفع عجلة التحول نحو مجتمع غير نقدي. علاوة على ذلك، أكد لطفي أن هذه الشراكة ستساهم في وضع معايير جديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، لتمكين التجار والعملاء على حد سواء من الاستفادة من أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

وفي سياق متصل صرح علي ناصر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شيب بلو، إن هذا التحول النوعي والسريع في تغيير طرق الدفع من "نقد عند الاستلام" (“Cash-on-Delivery”, “CoD”) إلى "دفع عند الاستلام" ( “Payment-on-Delivery”, “PoD”)، يتماشى مع النقلة النوعية للاقتصاد المصري نحو اقتصاد غير نقدي. وتقوم شيب بلو حاليًا بقيادة هذا التحول في مجال الشحن بمصر من خلال تطبيق myBlu الذي قامت الشركة بتطويره مؤخرًا. وأكد ناصر أن تلك الشراكة مع ڤاليو وبيتابس مصر تعكس قوة البنية الأساسية التي تمكنت شيب بلو من تطويرها لإدارة الشؤون المالية للخدمات اللوجستية المحلية، حيث توفر شركة شيب بلو الآن 6 حلول دفع متنوعة لتسهيل تجربة العملاء عند التسوق عبر الإنترنت وتمكين التجار والشركات من التوسع في قاعدة العملاء الخاصة بهم.

ومن جانبه، أعرب هيثم مرسي، المدير الإقليمي لقطاع المعاملات التجارية في بيتابس مصر، عن سعادته بتوطيد أواصر التعاون مع شركة ڤاليو، لتوفير بوابة مدفوعات ملاءمة لعملاء شركة شيب بلو وتمكينهم من استخدام حلول الدفع المرنة والسلسة المقدمة من ڤاليو.

بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الشراكة في تطوير قطاع المدفوعات المالية في مصر، من خلال دمج حلول الدفع المتقدمة من بيتابس مصر مع التكنولوجيا المالية المبتكرة من ڤاليو وإتاحتها على تطبيق myBluمما سيثمر عن تمكين العملاء في ضوء التحول المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي.

يذكر أن شركة شيب بلو قامت بإطلاق وتطوير تطبيق myBlu لتوفير باقة متنوعة ومتكاملة من حلول الدفع للتجار ممن لا يحظون بمنصة خاصة بهم للمدفوعات. ويتيح هذا التطبيق للعملاء إمكانية اختيار حلول الدفع الملائمة لهم، وهو ما سيثمر عن تعزيز تجربتهم عند التسوق ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي وغير نقدي بمصر.

