"مستقبل وطن": رسائل الرئيس خلال احتفالية أكاديمية الشرطة دعوة لمزيد من التماسك ووحدة الصف

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة دعوة للمصريين لمزيد من التماسك ووحدة الصف والانتباه لما يحاك بالمنطقة حيث هو الضمانة لمواجهة التحديات.

وأكد السعيد، في تصريحات له، أن الرئيس طمأن المصريين على مستقبل بلادهم وأن عملية الاصلاح والتنمية تمر من حسن لأحسن ما يؤكد صوب الرؤية المصرية وذلك رغم الأزمات والتحديات الطاحنة التي تحيط بالمنطقة من كل اتجاه.

وأشار أمين مساعد العمل الجماهيري، إلى أن صراحة ومكاشفة الرئيس السيسي حول مختلف القضايا كانت أحد أهم عوامل التقدم وتحقيق نجاحات بالغة على كافة المستويات حتى أصبحت مصر الدولة القوية الصامدة المستقرة وسط منطقة مليئة بالحروب والأزمات الطاحنة.

وتابع: "وجود هذه الرسائل الحاسمة في ظل هذا الحدث الوطني الذي يشهد تخريج أبطال ورجال جدد يشاركون في حماية مصر ومقدراتها هو رسالة للجميع بأن مصر حريصة على غرس قيم البطولة والشجاعة في سلوك رجالها وأبنائها.. وأن مصر ستظل بخير طالما توافرت عوامل الصدق والشجاعة ومؤسساتنا الوطنية مصنع الأبطال".

وشدد السعيد، على ضرورة المواجهة الشعبية والحكومية السريعة للشائعات، حيث إن قتل الشائعة في مهدها يوفر الكثير من الوقت والجهد، موجهًا التحية لمجلس الوزراء على جهدهم وإصداراهم نشريات دورية سريعة ودقيقة لمواجهة كافة الشائعات الصادرة والمتعلقة بمختلف القطاعات.