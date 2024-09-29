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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صبحى: مستوى عواد في السوبر الإفريقي منحني الرضا بالإصابة

محمد صبحى
محمد صبحى
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أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أحقية فريقه بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وقال محمد صبحي في تصريحات للمركز الإعلامي: "سعيد للغاية بالفوز على الأهلي والتتويج بلقب كأس السوبر، والزمالك كان يستحق هذا الفوز لأننا قدمنا مباراة قوية".


وأوضح محمد صبحي أنه كان يمني نفسه بالمشاركة في المباراة وكان في قمة  تركيزه استعداداً للمباراة، ولكن الإصابة حرمته من التواجد، مشيراً إلى أن محمد عواد نجح بجدارة في الدفاع عن مرمى الزمالك خلال المباراة.

واختتم تصريحاته قائلاً: "على الرغم من حزني بسبب الإصابة، لكن ظهور عواد بهذا الأداء منحني الرضا بالإصابة، والزمالك يمتلك حراس مميزين، وتربطني علاقة قوية بمحمد عواد، والمنافسة دائماً تكون لصالح الفريق ".

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