وكيل صحة البحيرة يعقد اجتماعًا بأطباء مستشفى إيتاي البارود.. صور

قاد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسة تفقد موسعة بمستشفى ايتاي البارود.

حضر الاجتماع الفرق الإشرافية بالمديرية، التي قامت بجولة استطلاعية في المستشفى لمراقبة جودة الخدمات الطبية، في إطار جهود وزارة الصحة في تحسين جودة الخدمات الطبية.

خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد عبدالجواد، أهمية تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، مع التركيز على تحقيق رضاهم التام، كما تم التأكيد على ضرورة التواجد المستمر لفريق من الوزارة بالمستشفى لضمان تقديم خدمات متميزة وفعالة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الملاحظات والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والمهام التي يتحملها كل فرد، وتم التأكيد على أهمية تحسين الجودة ومتابعة الجوانب الفنية والصحية بالمستشفى.

وفي الختام، قدم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الشكر لجميع الفرق الإشرافية وإدارة المستشفى على جهودهم وتعاونهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة، مشيداً بروح الفريق والتفاني في العمل من أجل رفع مستوى الخدمات وضمان راحة المواطنين.