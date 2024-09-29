الأمم المتحدة: اليمن أحد أبرز بؤر التلوث بالألغام الأرضية في العالم

أكدت الأمم المتحدة أن اليمن يمثل أحد أبرز بؤر التلوث بالألغام الأرضية على مستوى العالم.

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وأذاعته الفضائية اليمنية أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تضررًا بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات.

وأشار البيان إلى أن اليمن سجل في عام 2022 وحده أكثر من 500 ضحية بسبب هذه المخاطر.

ووصف البيان سنوات الحرب في اليمن بأنها تركت آثارًا مدمرة على البلاد، من بينها التلوث الواسع النطاق بمخلفات الحرب المتفجرة.

وأكد البيان أن هذه المخلفات المميتة من الحرب تشكل تهديدًا مستمرًا لشعب اليمن، وخاصة النساء والأطفال.

وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن يعملان حاليًا على توسيع نطاق عمليات مكافحة الألغام التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد.