مياه أسيوط تحصد المركز الأول فى مأمونية الصرف الصحي للعام المالي 2024/2023 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تحقيقها المركز الأول في تقييم أداء الشركات في مجال مأمونية الصرف الصحي للعام المالي 2024/2023، وذلك وفقاً للتقييم الذي أجرته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس علي عبد الرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المبذولة لتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وتطوير محطات المعالجة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الشرقاوي، في بيان له أن سلامة وأمن المواطنين هي الأولوية القصوى للشركة، وأن الشركة تعمل جاهدة لتحقيق رؤية طموحة تتمثل في جعل أسيوط نموذجًا في مجال إدارة المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وأنها ملتزمة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتحقيق هذا الهدف، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة التشغيل.

وأوضح الشرقاوي، أن منهجية تقييم مأمونية تداول الصرف الصحي التي نتبعها هي بمثابة خارطة طريق تضمن لنا تحقيق أعلى مستويات الأداء في هذا المجال، من خلال هذه المنهجية نستطيع تحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وبالتالي ضمان سلامة البيئة وصحة المجتمع.

وأشار الشرقاوي، على التزام الشركة بتنفيذ الخطط الطموحة التي أعلنت عنها سابقًا بنهاية 2027، والتي تهدف إلى تحقيق 100% من سلامة ومأمونية المياه في أسيوط.

ونوه الشرقاوي، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في مجال إدارة المياه والصرف الصحي، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة التشغيل، وذلك لضمان حصول المواطنين على خدمة مياه آمنة ونظيفة، ولتحقيق الامتثال للمعايير البيئية العالمية، نعتمد على منهجية تقييم المخاطر المبنية على مبادئ إدارة الجودة. هذه المنهجية تتضمن تحديد المخاطر المحتملة في دورة حياة تداول الصرف الصحي، ووضع إجراءات وقائية، وتقييم أداء هذه الإجراءات بشكل دوري. هذا النهج يضمن استدامة العمليات التشغيلية وتحسين الكفاءة.