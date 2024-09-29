أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد الجديد، اليوم الأحد، أنه من الضروري ربط الخريجين بالكليات المختلفة بسوق العمل.

رئيس جامعة بورسعيد الجديد يؤكد ضرورة ربط الخريجين بسوق العمل

وأشار "صالح"، خلال لقاؤه مع العاملين في كليتي الصيدلة والعلوم بأولى جولاته مع بداية العام الجامعي الجديد، إلى أنه لا بد أن نعمل جميعًا على تهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات من اجل تأهيلهم لسوق العمل، لافتا إلى أنه سيتعاون مع الكيانات الصناعية والاستثمارية الكبرى في محافظة بورسعيد.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ولا بد أن نعلم احتياجات سوق العمل خلال الفترة القادمة فمحافظة بورسعيد واعدة تمتلك مميزات كبيرة، ومن الضروري وجود ربط مع مشروعات المنطقة الصناعية، وتسويق برامج الكليات، وتدريب الطلاب بالمصانع، مما يساهم في جلب الأموال للكليات، وبالتالي يجعلها قادرة على تطوير نفسها، مؤكدا أن الجامعات في كافة أنحاء العالم تعمل بهذه الطريقة وتحقق نجاحا كبيرا.

كما أكد رئيس جامعة بورسعيد أنه جاهز لتلبية طلبات كافة الكليات على أن يكون المقترح بالجهاز المطلوب مقترنا بالعائد من ذلك على الجامعة والكلية، مطالباً عمداء الكليات أن يقدموا رؤية للتطوير خلال الفترة المقبلة.