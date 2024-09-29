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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي رئيس اتحاد الصناعات للتنسيق في الملفات المُشتركة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد ،بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي ،بحضور المهندس هاني محمد محمود عبدالمجيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ،وذلك لبحث مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المُشترك بين "الوزارة" و"الإتحاد".

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون ،والتنسيق في بعض قضايا العمل من بينها مشروع قانون العمل ، بما يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ويُشجع على "الإستثمار"، وكذلك تطبيق الحد الأدنى للرواتب، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور.

كما جرى التباحث بشأن التعاون في تنفيذ وأهداف وخطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، بما يتماشى مع مُتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.


وخلال اللقاء أكد وزير العمل حرص الوزارة على التواصل والتعاون مع شركاء العمل والتنمية ،خاصة طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بشكل متوزان، للتشاور في الموضوعات المُشتركة ،من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها مصالح كافة الأطراف ،وتكون ظهيرًا لعملية التنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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