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الأحد 29 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه المنوفية تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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عقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعاً مع مسئولي حياة كريمة بالشركة، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ومطابقتها مع الجدول الزمنى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أثناء الاجتماع أهمية متابعة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل المهندسين المسئولين وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال وفقا للخطة الزمنية الموضوعة وأنه سيتم بذل كل الجهود لإنهاء الأعمال حسب الخطة الموضوعة والفترة الزمنية المحددة للمساهمة فى توفير حياه كريمة للمواطن المنوفى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستهدف تطوير 81 قرية ريفية بنطاق مركزي الشهداء وأشمون للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

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