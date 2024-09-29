الدوري الإنجليزي.. سام مرسى يقود إيبسويتش تاون لمواجهة أستون فيلا

أعلن الجهاز الفني لفريق إيبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه المصري سام مرسى، تشكيل فريقة الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من عمر مسايقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود سام مرسى تشكيل فريق إيبسويتش تاون، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: موريتش.

خط الدفاع: دافيز، جريفاز، أوشي، توانزيبي.

خط الوسط: فيليبس، سام مرسي، كلاركي، أوجبيني.

خط الهجوم: هوتشينسون، ديلاب.

ويتواجد إيبسويتش تاون، في منطقة صراع الهبوط، بعدما جمع ثلاث نقاط فقط، بينما يحتل فريق استون فيلا المركز الخامس برصيد 12 نقطة.