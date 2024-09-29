توزيع ملابس جديدة على 300 أسرة بكفر الشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ جمعية الأورمان، في تنظيم معرض بقاعة دار مناسبات حامول العرب ، لتوزيع ملابس جديدة مجانا على 300 أسرة ،ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بقرى السحايت ،وحامول السعيد وحامول العرب وابيس وعزبة قوته وكوم شيخ العرب ، وعزبة السرايا ، وعزبة ابيس والعزبة السمرا والعزبة الحمرا والبنوات وعزبة الدوار بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم اختيار الحالات الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعدية بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى ، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تحت قيادة السيد مسلم، لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به في برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

ولفت شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

يذكر أن توزيع الأورمان للملابس الجديدة يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

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