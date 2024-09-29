صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، وزاد رأس المال السوقي بنحو 21.2 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2.170 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 31,459.09 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 13,639.53 نقطة، وكذا ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.76% ليغلق عند 38,798.39 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.24%، ليغلق عند مستوى 3,098.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 7,490.03 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.92%، ليغلق عند مستوى 6,317.27 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.87%، ليغلق عند مستوى 10,669.45 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 13.4 مليون جنيه، و 76.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 90.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 883.6 ملين سهم، من 113.9 ألف صفقة منفذة.