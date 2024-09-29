تكريم إدارة الاتصال السياسي بديوان عام محافظة كفر الشيخ

كرم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أحمد عبدالله قائد، مدير إدارة الإتصال السياسي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وشيماء أحمد القماح، وأسماء وحيد رجب، وفاطمة عبدالعزيز محمد، والشناوي عبدالرازق علي، أعضاء الإدارة لتميزهم في عملهم.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود إدارة الإتصال السياسي بديوان عام المحافظة وتميزهم في أداء عملهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا للجهود المبذولة في العمل .

وتقوم إدارة الاتصال السياسي بديوان عام محافظة كفر الشيخ ، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وبين المحافظة لقضاء مصالح المواطنين .

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