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الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم إدارة الاتصال السياسي بديوان عام محافظة كفر الشيخ

لتميزهم في العمل

محافظ كفرالشيخ يكرم
محافظ كفرالشيخ يكرم مدير إدارة الاتصال السياسي
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كرم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أحمد عبدالله قائد، مدير إدارة الإتصال السياسي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وشيماء أحمد القماح، وأسماء وحيد رجب، وفاطمة عبدالعزيز محمد، والشناوي عبدالرازق علي، أعضاء الإدارة لتميزهم في عملهم.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود إدارة الإتصال السياسي بديوان عام المحافظة وتميزهم في أداء عملهم، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا للجهود المبذولة في العمل .

وتقوم إدارة الاتصال السياسي بديوان عام محافظة كفر الشيخ ، بالتنسيق بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وبين المحافظة لقضاء مصالح المواطنين .

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