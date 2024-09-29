طالبات مدارس STEM سوهاج مهددون.. شروخ وتصدعات بالمبنى (صور)

تداول عدد من أولياء الأمور وطالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم" سوهاج، صورا وفيديو، يشير إلى وجود تصدعات وشروح بأسقف المبنى الدراسي، مما تهدد حياتهم.

واشتكت الطالبات من غرف الإقامة، وسوء دورات المياه، مما يمثل لهن عدم الراحة والرعب.

وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة التحرك وحل المشكلة ونقل الطلاب إلى أقرب مدرسة لكل طالبة حسب محل الإقامة حتى انتهاء الأزمة.

ومبنى الإقامة بذات المبنى المدرسي، يخالف مواصفات مدارس ستيم، فضلا أن الغرف غير جاهزة.

وكانت عدد من الطالبات اعتصموا منذ عامين داخل المدرسة لنفس الأسباب منذ عامين.