خبير علاقات دولية: مخطط خبيث قديم يحاول نتنياهو تنفيذه

حلّل الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، سلوك بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة الجديدة من الحرب، قائلا: "نتذكر ما قاله بعد عملية طوفان الأقصى بشأن تغيير معادلات وخرائط المنطقة".

وأضاف "أحمد"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وبالتالي، فإن نتنياهو واليمين الحاكم الآن في إسرائيل لديه مخطط، فقد غيّر نتنياهو المعادلات في المنطقة أكثر من مرة، وكانت المعادلات القديمة هي الأرض مقابل السلام، ثم حاول تغيير المعادلة لتكون الأمن مقابل السلام، ثم يحاول إيجاد معادلة جديدة تقوم على فكرة القوة مقابل السلام، وهي معادلات خاطئة يفكر فيها نتنياهو وكررها أمام الكونجرس الأمريكي".

وتابع: "نتنياهو يراهن على التصعيد باستخدام القوة، والهدف الاستراتيجي من تغيير المعادلات هو المخطط الخبيث القديم الذي يحاول تنفيذه في هذه المرحلة الاستثنائية من الشرق الأوسط، وهو القضاء على كل مقومات الدولة الفلسطينية من خلال التدمير الكامل لقطاع غزة وإشعال الأوضاع في الضفة الغربية ومحاولة تقويض أسس ومقومات السلطة الفلسطينية بعد أن انقطع عنها التمويل، ثم يشعل نتنياهو الآن جبهة لبنان لصرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة".